Europei di nuoto, Paltrinieri e Scozzoli d'argento

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento negli 800 sl agli europei di nuoto di Glasgow. L'olimpionico azzurro ha chiuso al secondo posto in 7:45.12 cedendo lo scettro sulla distanza all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 7:42.96. Bronzo al tedesco Florian Wellbrock (7:45.60). Per Patrinieri è la seconda medaglia dopo il bronzo nei 1500. "Sono contento, più di così non potevo fare, ho dato tutto": così ai microfoni di RaiSport Gregorio Paltrinieri ha commentato l'argento conquistato agli Europei di Glasgow negli 800 stile. "La condizione non era al massimo - ha aggiunto Greg -. Perdere mi scoccia sempre ma sono cosciente di quello che ho fatto e qua ho dato il massimo. Mancano due anni a Tokyo 2020, continuerò su questa strada".

Medaglia d'argento per Fabio Scozzoli nei 50 rana ai campionati europei di nuoto di Glasgow. L'azzurro ha nuotato in 26"79. L'oro è andato al britannico Adam Peaty (26"09), medaglia di bronzo per lo sloveno Peter John Stevens (27"06).

Quinto posto per Federica Pellegrini nei 100 stile agli Europei di nuoto di Glasgow. L'azzurra, qualificata con l'ottavo tempo, ha chiuso in 54"04. L'oro è andato alla svedese Sarah Sjoestroem (52"93), argento all'olandese Femke Heemskerk (53.23), medaglia di bronzo alla francese Charlotte Bonnet (53"35). "Il tempo va bene, ho migliorato rispetto a ieri. La posizione (quinta, ndr) mi piace molto, dato che questa è la mia prima finale nei 100sl". Così Federica Pellegrini dopo la sua prova agli Europei di nuoto a Glasgow. "Ho avuto prima della gara un problemino con il costume - ha rivelato la campionessa veneta a Rai Sport - ma sono riuscito a farmene prestare uno al volo".