Coronavirus: rinviata anche gara Superbike in Qatar

Dopo la MotoGp in Qatar, salta anche la Superbike, il campionwto del mondo della moto derivate da quelle di serie. Fim e Dorna WSBK Organization hanno annunciato che il Round Acqua Lauretana del Qatar del Campionato del Mondo Superbike, che doveva corrersi dal 13 al 15 marzo, sarà posticipato a data da destinarsi.

''A causa dell'emergenza globale legata alla diffusione del coronavirus - spiegano gli organizzatori - il Qatar ha deciso di adottare delle misure che riguardano gli ingressi aerei nel Paese che in primo luogo riguardano chi arriva dall'Italia.

Tutti coloro che provengono dall'Italia o che sono transitati sul suolo italiano nelle ultime due settimane saranno sottoposti direttamente a un periodo di quarantena della durata minima di 14 giorni''.

''La presenza italiana nel WorldSBK sia in pista che fuori - spiega un comunicato - è fondamentale e quindi per questo motivo è stato deciso di posticipare il Round Acqua Lauretana del Qatar a data da destinarsi. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena possibile".