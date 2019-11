Alex Marquez campione del mondo in Moto2

E' ancora festa a casa Marquez. Alex imita il fratello Marc e vince il titolo della Moto2. Al nuovo campione del mondo è bastato un secondo posto a Sepang per staccare di 28 punti in classifica generale Brad Binder, vincitore della gara oggi, e quindi irraggiungibile in classifica quando manca solo una gara al termine della stagione.

Per Alex Marquez è il secondo titolo nel Motomondiale dopo quello conquistato nel 2014 in Moto3.

E proprio in Moto3 a Sepang ennesimo sigillo stagionale del neo-iridato Lorenzo Dalla Porta che ha vinto la quarta gara della sua stagione.