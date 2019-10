Australia: a Ramirez la pole della Moto3

Prima fila del Gp d'Australia, classe Moto3, tutta spagnola, con Marcos Ramirez (Honda) alla prima pole in carriera, seguito da Aron Canet (KTM) e Albert Arenas (KTM). In seconda fila (tutta Honda) il britannico John McPhee ed il giapponese Kaito Toba precedono Lorenzo Dalla Porta. Il 22enne pilota pratese, leader del mondiale con 229 punti, già domani potrebbe diventare il primo italiano ad aggiudicarsi il mondiale della Moto3 e dovrà fare la corsa su Canet, che in classifica lo segue con uno ritardo di 47 punti.