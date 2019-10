Rossi in Mercedes ed Hamilton su MotoGp

Valentino Rossi a bordo della Mercedes da Formula 1 e Lewis Hamilton a cavallo della Yamaha M1 MotoGp è quasi fatta. Ci hanno provato più volte negli ultimi anni, ma l'incontro in pista tra l'inglese e il pesarese potrebbe finalmente avvenire alla fine di questa stagione. Non sarà semplice perché si tratta di due star mondiali del motorsport e devono essere ancora definiti gli ultimi dettagli, ma il progetto potrebbe andare in porto grazie alla Monster, comune sponsor dei due piloti, e la grande voglia di fare uno scambio davvero suggestivo. Non sarà un debutto assoluto per questi due fenomeni, perché Rossi ha già svolto diversi test con la Ferrari, anzi nel 2006 come ammesso dallo stesso Valentino, l'approdo in Formula 1 è stata molto più di una semplice ipotesi. Dottore che nonostante la delusione per la brutta gara in Giappone alla sola idea di scambiare la sua moto con la Mercedes di Hamilton si è detto entusiasta: ''sarebbe una cosa bellissima''.