Moto2: Giappone, vince Marini con Sky team

Se Valentino Rossi è un po' che non vince, per ora ci pensa il fratello Luca Marini. In Thailandia c'era riuscito in solitaria, in Giappone nel corpo a corpo: a Motegi, il pilota dello SKY Racing Team VR46 firma la pole, passa gran parte della gara al comando per poi marcare Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) per sette giri e attaccarlo quando manca solo una tornata e mezzo dalla bandiera a scacchi.

Marini torna a vincere e centra la prima doppietta di vittorie consecutive nel mondiale. Chiude il podio Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) che ottiene il miglior risultato in gara alla sua stagione d'esordio in Moto2™. Lorenzo Baldassarri (FLEXBOX HP 40) finisce ai piedi del podio dopo essersi battuto per tutta la gara per la seconda piazza.