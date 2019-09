Aragon: Rossi, pista difficile Yamaha

"Di solito riguardo le gare dove vado bene, Misano non è stata una delle più belle da rivedere".

Valentino Rossi sorride intervistato da SkySport in avvicinamento ad Aragon. Quella spagnola "per me è una delle piste più difficili - spiega - negli ultimi anno lo è diventata anche per la Yamaha, quindi questo weekend sarà interessante per capire se i progressi che abbiamo fatto di recente si vedranno anche qui". "In rettilineo la velocità non è fantastica - aggiunge Rossi parlando della sua M1 - ma non è questo il punto.

Quello che serve è più accelerazione nelle curve e far funzionare le gomme senza consumarle troppo".