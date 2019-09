Motogp: Marquez scalpita, mia Honda pronta per Misano

Il Motomondiale riparte dal Gp di San Marino e Marc Marquez si presenta al via battagliero. "Durante i test siamo stati in grado di provare molte cose - dice il leader iridato tramite il sito Hrc - e avere una buona comprensione di come si comporta la Honda a Misano in questa stagione. Sono fiducioso per il fine settimana ma, come sempre, dovremo affrontare degli avversari molto forti, soprattutto dopo il test. Il nostro approccio non cambia, abbiamo il nostro piano e ci lavoreremo per vedere cosa succede domenica".

Due arrivi al fotofinish, due vittorie sfumate per un nulla. Dopo la pausa estiva Marc Marquez non ha ancora ritrovato il successo, eppure è riuscito ad incrementare il vantaggio su Andrea Dovizioso che nella classifica lo insegue con un distacco di 78 punti, mentre si avvicina il Gp di San Marino, 13mo appuntamento stagionale del motomondiale, in calendario domenica prossima sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Il campione della Honda in Austria è stato preceduto sul traguardo dallo stesso Dovizioso di 213 millesimi, in Gran Bretagna da Alex Rins di appena 13. Due secondi posti che hanno comunque mantenuto vivo lo strepitoso cammino di Marquez nel 2019: dopo 12 gare solo in Texas, dove cadde mentre era in testa, ha dovuto rinunciare al podio, comunque non facendo mai peggio del secondo gradino. Se si considera anche lo scorso anno e si escludono i ritiri in Australia ed a Valencia, Marquez conclude fra i primi tre da 21 gare. Ecco perché è sempre più vicino a vincere quello che sarebbe il quarto titolo consecutivo della MotoGp, il sesto nella massima cilindrata.

Ha parlato anche Jorge Lorenzo. "Ogni giorno mi sento più forte e in grado di allenarmi più duramente rispetto al giorno precedente e il tempo tra le gare mi ha aiutato - ha detto il maiorchino - Non vedo l'ora di tornare in moto e vedere come mi sento fisicamente sulla RC213V. Nonostante non abbia completato l'intero test, siamo riusciti a trovare alcune informazioni utili per iniziare bene il weekend".