Moto: in Austria pole di Marquez, terzo Dovizioso

Sarà Marc Marquez (Honda) a partire in pole position nel Gp d'Austria classe MotoGp, che si disputa sul circuito dello Spielberg. Con il tempo di 1:23.027, lo spagnolo precede di 434 millesimi Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale di 488 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 496 Maverick Vinales con la Yamaha. Ottimo quinto tempo per 'Pecco' Bagnaia con la Ducati non ufficiale, mentre Valentino Rossi ha chiuso 10/0, staccato di 790 millesimi da Marquez. Più indietro, solo 12/o, Danilo Petrucci, a oltre nove decimi.