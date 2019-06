Moto: Rossi, "lotteremo con i migliori"

"Nell'ultimo weekend di gara avevamo svolto un buon lavoro ai box, mi ero sentito competitivo durante i primi due giri, prima della caduta. Questa settimana lavoreremo sodo per prepararci alla bagarre provando a stare con i primi. Faremo del nostro meglio ad Assen, cercando anche di sfruttare i dati raccolti nei test": così Valentino Rossi in vista del gran premio d'Olanda in programma questo fine settimana ad Assen. Rossi è positivo, così come il compagno di squadra Maverick Vinales: "Abbiamo grandi motivazioni - le parole dello spagnolo - i test sono stati molto positivi, abbiamo ritrovato le buone sensazioni che avevamo avuto nell'ultimo weekend di gara. Abbiamo trovato il miglior setup della stagione, la moto è competitiva. Da qui alla fine dell'anno puntiamo a salire sul podio più volte possibile, con un occhio già rivolto al prossimo anno".