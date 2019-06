Catalogna, Marquez il più veloce nelle prime libere

Marc Marquez è stato il più veloce nelle prime prove libere del motogp di Catalogna sul circuito di Montmelò. Il campione del mondo in sella alla sua Honda ha fatto il miglior tempo sulla pista in 1'40692, lasciandosi alle spalle il francese Fabio Quartararo (Yamaha non ufficiale) in 1'40.803 e lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha in 1'40.872. Quarto tempo per Andrea Dovizioso su Ducati in 1'41.030. Valentino Rossi con la sua Yamaha non è andato oltre il nono tempo in 1'41.090. Piuttosto male queste prime prove invece per Danilo Petrucci su Ducati. Il trionfatore del Mugello infatti alla sua prima uscita nel week end del Montmelo ha fatto solo il 18mo tempo in 1'41.624, davanti a Andrea Iannone (Aprilia) in 1.41.825. Al di là delle collocazioni in questa graduatoria delle prime libere, va detto comunque che solo una manciata di millesimi divide un pilota dall'altro.