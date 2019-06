Gp Catalogna, Marquez: 'Le Ducati sono vicine'

"Anche in questa gara cercheremo di cogliere ogni possibilità di vincere, anche piccola. La Ducati va bene su questo circuito, Dovizioso mi è vicino in classifica e noi dobbiamo fare del nostro meglio ma sono fiducioso, perchè siamo in un grande momento". Lo ha detto il leader del Motomondiale, Marc Marquez, in vista del Gp di Catalogna di domenica. "Per battere i piloti Ducati dobbiamo continuare a spingere lavorando al top come abbiamo fatto fin adesso - ha aggiunto lo spagnolo -. Lavorare bene al nostro box, trovare il passo giusto per salire sul podio domenica". Marquez ha ricordato anche che potrà sfruttare la potenza della sua Honda su un tracciato che ha più rettilinei rispetto al Mugello e che ovviamente conosce molto bene: "Uno dei punti più tecnici è l'ultimo settore, dalla curva 9, è lì che cerchi l'assetto giusto - ha spiegato -. E avere un motore più potente e una maggiore velocità massima potrà aiutarci".