Motogp: Rossi, Austin pista più difficile

"È stata una grande emozione essere sul podio in Argentina. Dopo un lungo periodo di digiuno è stato bellissimo e anche per il fan. Ma adesso dobbiamo focalizzarci sulla prova in Texas": Valentino Rossi dopo il 2/o posto nel gran premio d'Argentina punta a ripetersi nel gp delle Americhe in programma domenica ad Austin, in Texas.

"Sappiamo che è una pista non facile - ha aggiunto il pilota della Yamaha - credo che tecnicamente sia la più difficile della stagione. L'anno scorso non è andata così male la gara e nelle ultime annate mi sono sentiti bene su questo tracciato. Dovremo continuare come abbiamo fatto fino ad ora, lavorare a fondo, guidare bene e seguire la giusta direzione".