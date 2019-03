Gp Argentina: Baldassarri vince in Moto2

Lorenzo Baldassarri ha bissato in Argentina la vittoria conquistata in Qatar ed il pilota marchigiano è a punteggio pieno, in testa alla classifica del mondiale Moto2. Sul podio sono saliti anche l'australiano Remy Gardner (prima volta in carriera) e lo spagnolo Alex Marquez.

Settimo posto per Luca Marini, nono per Enea Bastianini.