MotoGp: Rossi sfreccia nelle prime libere

E' di Valentino Rossi il primo miglior tempo della nuova stagione del Mondiale Motogp. Sul circuito di Losail, in Qatar, pronti via con le prove libere e nella FP1 la Yamaha del 'Dottore' gira col miglior tempo: 1.55.048s. Seguono Jorge Lorenzo e Marc Marquez (Repsol Honda) già il lotta per il primato, della classe regina come quello del box HRC. Il maiorchino paga un distacco di 0,079s dall'ex compagno di team Yamaha mente Marc Marquez è a 0,11s.

Competitive anche le Ducati: Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati Team) resta agganciato alla top3 con un distacco di 0,16s. Lo insegue Danilo Petrucci, collega di team. Chiudono le prime sei posizioni Maverick Viñales (Yamaha) e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha); più attardati, Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) e Pecco Bagnaia (Alma Pramac Racing), quindicesimo e sedicesimo.