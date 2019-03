MotoGp, Rossi: 'Motivazione alle stelle, adesso i risultati'

"Questo è un momento sempre molto eccitante, abbiamo un sacco di buoni propositi e tanta motivazione per fare meglio, perché veniamo da un anno un po' difficile per tutta la squadra Yamaha. Sembra che anche i nostri capi e i nostri ingegneri giapponesi siano molto motivati a migliorare. Quindi ci piacerebbe essere più forti e più competitivi rispetto al 2018". Valentino Rossi non vede l'ora di ripartire con il Mondiale della MotoGp che domenica vivrà il primo atto del 2019 con il Gp del Qatar a Losail. Per Rossi è la 24/a stagione in sella.