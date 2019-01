Bradl sostituirà Lorenzo nei test Sepang

Sarà Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo nei test di Sepang, dal 6 all'8 febbraio. Il pilota tedesco, collaudatore HRC, lavorerà nelle prove malesi al posto del maiorchino, convalescente dopo l'intervento alla mano sinistra. Per lui la grande opportunità di contribuire allo sviluppo della Honda che porterà Marc Marquez a difendere il titolo e lo stesso Lorenzo alla lotta per il mondiale della classe MotoGp. Per prendere confidenza con il prototipo Bradl girerà dei test World SBK a Jerez de la Frontera, sulla stessa RC213V.