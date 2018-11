MotoGp, Rossi: 'Stagione da 7, arrivederci al prossimo anno'

"Arrivederci al prossimo anno". Valentino Rossi ha ripercorso la sua stagione al termine del Mondiale di MotoGp che lo ha visto chiudere al terzo posto, primo delle Yamaha. Un risultato meritato per il Dottore come ribadito nella serata di festa dopo il Gp di Valencia che ha chiuso il 2018: "Sono riuscito a chiudere terzo nel mondiale, primo tra le Yamaha e penso di meritarlo per quello che ho fatto durante tutta la stagione, anche quando la situazione non era delle migliori. Non era semplice visto che Maverick Viñales partiva in pole e io sedicesimo. Alla mia stagione do un sette''. Poi Rossi individua nella pausa estiva il momento di maggior amarezza del 2018: "Nella pausa estiva non sono arrivati aggiornamenti da Yamaha e c'è stato un momento di sconforto anche psicologico''.