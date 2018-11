Gp Valencia: Petrucci su Marquez in 2/e libere, 3/o Rossi

E' la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci la moto più veloce nelle seconde prove libere della MotoGp in vista del Gran Premio di Valencia in Spagna. Nella sessione condizionata profondamente dalla pioggia, il pilota italiano in 1'41''318 ha preceduto il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0''407) e Valentino Rossi su Yamaha (+0''763). Quarto tempo per la Suzuki di Andrea Iannone (+1''047) davanti al suo futuro compagno in Aprilia, Aleix Espargaro (1''067). Solo dodicesima la Ducati di Andrea Dovizioso (+1''932), mentre il compagno Jorge Lorenzo non è andato oltre il quindicesimo crono (+2''480). Come nella prima sessione anche la seconda è stata sospesa per la pioggia.



Pioggia protagonista a Valencia dove domenica si corre l'ultimo gran premio del motomondiale. Il campione del mondo Marc Marquez (Honda) è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere condizionate dal maltempo tanto che le prove sono state sospese per circa 30 minuti. Alle spalle di Marquez (1:39.767s) si sono piazzati Jack Miller e Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing). Quarto tempo per Andrea Dovizioso (Ducati Team), quinto Dani Pedrosa (Repsol Honda), sesto tempo per Andrea Iannone (Suzuki). Settimo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales, solo 12/o tempo per Valentino Rossi +1.248 da Marquez. Diciannovesimo tempo per Jorge Lorenzo (Ducati Team), al rientro dopo l'operazione al polso.