Lorenzo non gareggerà, la Ducati a Pirro

Jorge Lorenzo non correrà nemmeno in Malesia. L'annuncio è arrivato poco prima della terza sessione di libere della MotoGp. Resta quindi difficoltoso il recupero del pilota Ducati dall'incidente in Thailandia, che lo aveva già costretto a saltare tre gare e ad operarsi al polso sinistro poco più di una settimana fa. Lorenzo ieri ha provato a girare nei primi due turni ed al termine non era parso ottimista. Ora è ufficiale: l'impegnativa pista malese e le condizioni climatiche estreme di grande caldo lo hanno costretto ad arrendersi al dolore dell'arto operato. Al posto del maiorchino salirà in sella Michele Pirro, collaudatore Ducati.