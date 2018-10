Moto2: in Australia a Pasini in pole

E' di Mattia Pasini la pole della classe Moto2 per il gran premio d'Australia di domani. Il pilota italiano ha preceduto il tedesco Marcel Schrotter e lo spagnolo Xavi Vierge. Settimo tempo e terza fila per Luca Marini.

Francesco Bagnaia ed il portoghese Miguel Oliveira, che si contendono il titolo della classe intermedia, hanno concluso le qualifiche nelle retrovie: rispettivamente con il 16/o ed il 20/o tempo e partiranno in sesta e settima fila.