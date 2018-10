Marquez, e ora il titolo costruttori

Vinto il Mondiale piloti a Motegi, Marc Marquez e il team Repsol Honda si spostano in Australia per la terz'ultima gara della stagione. Obiettivo strappare alla concorrenza anche quello che sarebbe il 24/o titolo costruttori del marchio giapponese (ora in un vantaggio di 47 punti sulla Ducati), il settimo negli ultimi otto anni. "E' una bella sensazione arrivare in Australia con il titolo già vinto, e non vedo l'ora di godermi la fine della stagione - le parole di Marquez - Naturalmente ci sono anche i titoli costruttori e dei team, quindi cercheremo di mantenere lo stesso livello di prestazioni e vincere più gare per raggiungere anche questi obiettivi, importanti per me e per la Honda".

"Adoro Phillip Island - aggiunge lo spagnolo, che nello spettacolare circuito affacciato sull'oceano vanta tre vittorie, una in 125 (2010) e due in MotoGp (2015, 2017), oltre a cinque pole - E' una pista veloce che in gara favorisce sempre battaglie ed offre un grande spettacolo per i fan".