MotoGp: Austria, terze libere a Marquez

Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo (1'26"496) al termine della terza sessione di libere del Gp d'Austria classe MotoGp, davanti a Bradley Smith (KTM, +1"784) e Scott Redding (Aprilia, +1"982). Sessione interlocutoria, con asfalto inizialmente bagnato dalla pioggia del mattino, ma che si è andato via via asciugando in gran parte del tracciato, fino a convincere i piloti a passare alle gomme slick ad una decina di minuti dalla fine del turno, chiuso però in anticipo per il ritorno della pioggia. Settima e quattordicesima le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo seguito dalla Yamaha di Valentino Rossi. Decimo tempo per Maverick Vinales.