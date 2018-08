MotoGp: Marquez in pole in Austria, Rossi parte 14/mo

Marc Marquez ha ottenuto la pole del Gp d'Austria classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, leader del mondiale, ha preceduto di due millesimi la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso e di 135 quella di Jorge Lorenzo. Apre la seconda fila la Ducati Pramac di Danilo Petrucci che precede Crutchlow e Zarco. Andrea Iannone è ottavo, Maverick Vinales undicesimo. Valentino Rossi partirà solo in 14/a posizione nel Gp d'Austria di domani. Il pilota Yamaha ha infatti fallito il passaggio in Q2, ottenendo il quarto tempo al termine della Q1, che ha visto Alvaro Bautista (Ducati) e Alex Rins (Suzuki) accedere alle qualifiche per i primi posti sulla griglia.