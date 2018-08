MotoGp: Repubblica Ceca, Dovizioso in pole

ìAndrea Dovizioso ha ottenuto la pole del Gp della Repubblica Ceca, classe MotoGp. Con il pilota Ducati partiranno in prima fila la Yamaha di Valentino Rossi e la Honda di Marc Marquez. Seconda fila per Jorge Lorenzo (Ducati), Cal Crutchlow (Honda) e Danilo Petrucci (Ducati Pramac). Ottavo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, preceduto dalla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Solo 12/o Maverick Vinales (Yamaha), che ha confermato di essere alle prese con un fine settimana complicato e nella Q2 ha peggiorato il tempo ottenuto in Q1.