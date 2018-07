Moto: a scuola i "Valentino Rossi" del futuro

Il Yamaha VR46 Master Camp arriva al terzo giorno e, dopo un primo contatto con la scuola e i maestri della struttura di Valentino Rossi per Cory Ventura (16 anni), Jackson Blackmon (17 anni), Eliton Kawakami (18 anni), Bruno César (18 anni) e Keminth Kubo (19 anni) il lunedì si è diviso tra lo sterrato del Ranch di Tavullia e il World Circuit Marco Simoncelli di Misano. Nelle giornate precedenti le cinque promesse di Yamaha hanno già avuto modo di apprendere da alcuni piloti della Academy. Come Nicolò Bulega che li ha guidati in una sessione di MiniGP sulle YZ85. Nella terza giornata di Camp sono stati ancora i piloti di scuola Valentino a fare da esempio nel Flat Track. Marco Bezzecchi e Andrea Migno hanno accompagnato i cinque 'studenti' alla scoperta della disciplina e con loro lo specialista, nonché pluri campione, Marco Belli.