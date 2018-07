Moto2: Germania, pole per Pasini

Prima fila tutta italiana nella classe Moto2 del Gp di Germania, che si correrà domani sul circuito del Sachsenring. Il miglior tempo è di Mattia Pasini (1'23"787) davanti a Luca Marini, staccato di 181 millesimi, e Francesco Bagnaia, che accusa un ritardo di 183 millesimi. Tutti e tre i piloti sono in sella ad una Kalex. Quinto crono per Luca Baldassarri, undicesimo per Romano Fenati.

Nella Moto3 pole per lo spagnolo Jorge Martin: il pilota della Honda Gresini ha fatto segnare il tempo di 1'26"494 precedendo di 60 millesimi il connazionale Marcos Ramirez (Ktm) e di 65 Enea Bastianini (Honda). Sesto tempo per Tony Arbolino (Honda), settimo Marco Bezzecchi (Ktm), decimo Fabio Di Giannantonio (Honda Gresini).