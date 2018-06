Motogp, Olanda, a Marquez le 3/e libere

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Marc Marquez è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del gran premio di Motogp che si correrà domani sul circuito di Assen in Olanda.

Terze libere caratterizzate da un grandissimo equilibrio fra i piloti, inattesa delle qualifiche. Lo spagnolo della Honda ha infatti chiuso con il tempo di 1:33.141, precedendo l'altro spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) di 1 solo millesimo, e il britannico Cal Crutchlow della Honda di sei millesimi. Quarto tempo per Valentino Rossi su Yamaha, a 47 millesimi da Marquez, poi Andrea Iannone su Suzuki a 62 millesimi. Soltanto sesto tempo per Jorge Lorenzo in sella alla Ducati, staccato di 446 millesimi.