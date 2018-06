Domenicali, bellissimo momento Ducati

"Siamo in un bellissimo momento, anche se la classifica non ci sorride abbiamo fatto grandi gare, siamo molto forti, la moto è forte e loro ce l'hanno in mano.

Dovi ha 49 punti di distacco dal primo, che sembrano tantissimi, ma in realtà siamo andati molto più forti dell'anno scorso in tante gare". E' questo il bilancio provvisorio dell'anno Ducati in Moto Gp fatto da Claudio Domenicali a margine della presentazione del World Ducati Week. Per il pilota Andrea Dovizioso, "abbiamo perso parecchi punti in qualche gara quest'anno e questo è un peccato per il campionato, ma abbiamo dimostrato una velocità migliore in quasi tutte le piste e questo è fondamentale per il proseguo del campionato". Quanto alle parole di Marc Marquez sul compagno in Ducati Lorenzo che, fresco di due vittorie, "può vincere il mondiale" per Dovizioso "ci sta, perché indubbiamente Jorge ha dimostrato nella sua carriere di aver vinto tanto e quando è in forma è uno dei più forti. Ma siamo in tanti a potercela giocare".