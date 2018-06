Moto: in Catalogna è bis Lorenzo, Rossi terzo fa festa

La delusione di Andrea Dovizioso, la gioia di Jorge Lorenzo. Il box Ducati è dai sentimenti opposti al termine del Gp di Catalogna, una gara crudele per l'italiano, caduto prima di metà gara, e "fantastica" per il maiorchino, ancora primo al traguardo dopo la vittoria inattesa al Mugello di due settimane fa. Un esito che fa comodo soprattutto a Marc Marquez, secondo sul podio e ora più distante da tutti in vetta la mondiale, con 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi, oggi terzo.

Dovizioso, raggiunto da Lorenzo quota 66, dopo sette gare ha 49 punti di distacco dallo spagnolo della Honda e il sogno mondiale rischia anche questa volta di restare tale. Lorenzo era il naturale favorito della corsa, dopo aver stampato ieri il miglior tempo in qualifica (prima pole in assoluto con la Ducati), ma Dovizioso con la stessa moto e il mai domo Marquez, anche loro in prima fila, avevano le armi per contrastarlo. Lo spagnolo della Honda ha infilato tutti in partenza portandosi dietro Andrea Iannone con la Suzuki. Lorenzo però non si è scomposto e in beve si è preso la leadership, non mollandola più fino al traguardo grazie ad un ritmo costante che gli fa meritare il soprannome di 'martello'. Sono 46, per lui, le vittorie solo in MotoGp. Marquez, con entrambe le gomme dure, poteva solo sperare in un errore del futuro, e minaccioso, compagno di squadra che non è arrivato, mentre Lorenzo a 16 tornate dalla fine è caduto alla curva 5 quando era terzo, escludendosi dalla corsa e lasciando spazio sul podio a Valentino Rossi.