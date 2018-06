MotoGp: Lorenzo super, Dovizioso c'è. Rossi in altalena

Dal nuovo asfalto del Montmelò ci si attendeva un incremento del grip. Invece la superficie del circuito catalano nelle prime due sessioni di libere ha dato risposte non univoche a seconda del tipo di gomma scelta ed il lavoro sugli pneumatici resta fondamentale ai fini della gara. Al mattino, con temperature ancora non troppo alte, il migliore è stato Valentino Rossi in 1'39"456. Il pesarese è stato però l'unico dei big a lanciarsi in un vero e proprio giro veloce nel finale, montando una gomma soft al posteriore della sua Yamaha. Subito in bella evidenza le Ducati ufficiali: Andrea Dovizioso ha chiuso la sessione secondo, con un ritardo di 0,347 millesimi, Jorge Lorenzo terzo a 0,348. Con la vittoria al Mugello il maiorchino sembra essersi sbloccato psicologicamente e nel pomeriggio - quando la temperatura dell'asfalto ha sfiorato i 40 gradi - ha ottenuto il tempo di gran lunga migliore, in 1'38"930. Si è rivisto in azione il 'Martillo', con la sua guida sicura e precisa. Dietro, staccato di poco, un ottimo Andrea Iannone con la Suzuki (+0.107), seguito dalla Yamaha di Maverick Vinales (+0.492). Dovizioso ha firmato il quarto tempo (+0.513), Cal Crutchlow il quinto (+0.528) e Danilo Petrucci il sesto (+0.689). Fuori dai primi 10 migliori tempi sia Rossi (undicesimo, partito con la stessa doppia soft dell'ultima uscita in pista) che Marc Marquez (dodicesimo, era stato quarto nella prima sessione).