Dovizioso, ultime gare lottato per podio

"Mi aspetto molti piloti veloci con moto diverse". Andrea Dovizioso resta prudente, ma dopo il secondo posto del Mugello la fiducia del ducatista è in crescita: "Nelle ultime tre gare ho sempre lottato per il podio" ha sottolineato nella conferenza stampa in Catalogna. Danilo Petrucci sarà il suo prossimo compagno nella Ducati ufficiale: "Sono contento, il team torna ad essere tutto italiano e con lui ho un buon rapporto. Inoltre conosce bene la Ducati e potrà aiutarmi a migliorare la moto".