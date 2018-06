Moto: Iannone in Aprilia nel 2019 e 2020

Andrea Iannone sarà in sella alla Aprilia nelle stagioni MotoGp 2019 e 2020. Il pilota di Vasto, classe 1989, affiancherà il confermato Aleix Espargaro. A darne l'annuncio lo stesso marchio di Noale. "Con Iannone arriva un pilota pieno di talento e veloce che anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore. Il suo arrivo, e il segno del crescente impegno del Gruppo Piaggio e di Aprilia nel programma MotoGp - il commento di Romano Albesiano, Aprilia racing manager - nel quale la nostra moto ha già dimostrato di poter contare su basi tecniche valide. Ora dobbiamo restare concentrati sulla stagione 2018, a partire dal prossimo GP di Barcellona. Abbiamo una squadra forte, che non ha mai smesso di lavorare duro".