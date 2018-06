Moto: Rossi "Pirro? Serve più sicurezza"

"Quando ho visto le prime immagini, ho capito dov'era caduto Michele e l'ho visto in terra senza sensi, ho avuto molta paura: lì si va veramente forte. E' andata molto bene che non ha toccato il muretto laterale". Valentino Rossi, dopo le libere del Gp d'Italia al Mugello, ha voluto inviare parole di solidarietà a Michele Pirro, vittima di un pauroso incidente al termine del rettilineo principale del circuito toscano. "Ora è giusto che se ne parli in commissione sicurezza".