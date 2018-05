MotoGp Spagna: Crutchlow in pole position a Jerez

Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della MotoGp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto lo spagnolo Dani Pedrosa (Repsol Honda) e la Yamaha del francese Johann Zarco. Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, seguito dalla seconda Honda ufficiale, di Marc Marquez, e dalla Suzuki di Alex Rins. Ottavo tempo per Andrea Dovizioso, decimo per Valentino Rossi.

Dovizioso, dopo il pomeriggio più fiducioso - Dopo essersi dovuto sudare il passaggio dalla Q1 alla Q2, Andrea Dovizioso ha concluso le qualifiche del Gp di Spagna con l'ottavo tempo. Ma il pilota del Team Ducati è comunque soddisfatto. "Sono particolarmente contento dello step dalla mattina al pomeriggio - ha detto a Sky Sport - quando abbiamo azzardato una mossa un po' rischiosa", ovvero montare la carena con le pendici aerodinamiche. "Domani posso puntare al podio - ha aggiunto - anche se all'ora della gara farà più caldo e bisognerà vedere come reagiranno le gomme. Però abbiamo lavorato bene. In Q2 mi è mancato il giro perfetto, ma il passo gara c'è e potremo dire la nostra".