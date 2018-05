Moto: Dovizioso, a Jerez ci serve podio

"Questa pista non ci è favorevole, anche se il nuovo asfalto condizionerà tutti e cambierà forse qualcosa, ma di sicuro ci serve un podio se vogliamo continuare a lottare per il campionato". Così il pilota della Ducati Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp di Spagna sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera. "Sono un po' sorpreso di essere in testa alla classifica dopo gare su piste complicate per noi - ha detto ancora il romagnolo della MotoGp -, ma alla fine neanche troppo perchè siamo partiti col piede giusto, concentrati per trarre il massimo anche da situazioni non favorevoli. Ci serve più velocità e dobbiamo progredire in vari aspetti - ha proseguito - ma nel complesso abbiamo lavorato bene e ottenuto finora più punti rispetto alla scorsa stagione". "Il futuro? Non ci sono novità. Abbiano parlato un poco ma non sono stati fatti grandi passi avanti", ha concluso riferito alle trattative per il rinnovo.