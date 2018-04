Moto3: Gp Americhe, vittoria di Martin

Dopo la pole di ieri, lo spagnolo Jorge Martin ha conquistato anche la vittoria nel Gp delle Americhe, in Texas, terza prova del mondiale classe Moto3. Il pilota della Honda, si è imposto in 39:12.869, allungando nel finale sugli italiani Enea Bastianini (Honda, +1.451), secondo, e Marco Bezzecchi (KTM, +3.518). Appena fuori dal podio altri due piloti tricolori, Andrea Migno (Ktm, +4.172), quarto, e Fabio Di Giannantonio (Honda, +4.186), quinto. In classifica, Martin è il nuovo leader con 55 punti, davanti al connazionale Aron Canet, oggi ottavo, con 48. Seguono, nell'ordine, gli italiani Bezzecchi (43), Di Giannantonio (37) e Bastianini (33).