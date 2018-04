MotoGp Americhe, subito bene l'Aprilia

Non c'è stato tempo per rilassarsi nella prima giornata di prove sul circuito di Austin. Le previsioni meteo incerte hanno costretto i piloti della MotoGP a spingere da subito, alla ricerca di un tempo in top-10 che garantisca l'accesso diretto alla seconda qualifica. Impresa riuscita ad Aleix Espargaro', molto soddisfatto del comportamento della sua RS-GP 2018 su una pista storicamente ostica. Gli interventi sull'asfalto del circuito americano non hanno risolto il problema avvallamenti, ma il pilota spagnolo è riuscito a trovare buona velocità e, con il nono tempo nella combinata, a garantirsi l'accesso virtuale alla Q2. Nel caso domani fosse impossibile migliorare i crono, si tratta di una ottima base di partenza per il weekend di Aleix. Ha faticato con il feeling sulle sconnessioni del COTA Scott Redding, quindicesimo nella combinata. Non avendo sfruttato al meglio la gomma morbida nel finale delle FP2, Scott non ha potuto scalare la classifica e agganciare la top-10, distante soli 3 decimi di secondo