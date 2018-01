Moto: airbag obbligatorio nelle 3 classi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Diventa obbligatorio da quest'anno l'uso di tute munite di airbag in tutte e tre le classi del motomondiale. In ogni sessione, tutti i piloti dovranno vestire questo sistema di protezione e le uniche eccezioni potranno essere rappresentate dalle wild card e dai sostituti, ma solo nelle prime due gare a cui prenderanno parte. Dopo questo periodo di 'tolleranza' anche per loro scatterà l'obbligo.

E' stato stabilito che l'airbag dovrà coprire almeno le spalle, le clavicole e parzialmente o totalmente la colonna vertebrale. La copertura di tutta la schiena deve invece essere associata a quella di tutta la spina dorsale. Sono tollerate piccole differenze tra gli airbag, date dalla diversità di struttura fisica di ogni pilota, ma ogni costruttore dovrà seguire una linea comune per la produzione.