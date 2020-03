McLaren, migliora il membro del team contagiato

Il membro del team Mclaren risultato positivo al coronavirus poco prima del Gran Premio d'Australia "si sta riprendendo bene e i sintomi sono scomparsi". Lo fa sapere la squadra britannica, che giovedì si era ritirata dalla gara. Il gp era stato annullato il giorno seguente. Quattordici membri del team che sono entrati in stretto contatto con lui sono stati messi in quarantena per 14 giorni e il CEO della McLaren Zak Brown afferma che "sono in buone condizioni".