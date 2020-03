Coronavirus: Gp Barhein a porte chiuse

Il Gran Premio di Formula 1 in programma in Bahrein, il 22 marzo, si svolgerà senza spettatori. Lo hanno annunciato gli organizzatori. "Dopo esserci consultati con i nostri partner internazionali e con le istituzioni sanitarie del Regno abbiamo deciso di tenere il Gran Premio del Bahrein senza spettatori", hanno annunciato in un comunicati gli organizzatori del gp in programma dal 20 al 22 marzo. In Bahrein ci sono 80 persone contagiate dal coronavirus, per la maggior parte pellegrini di ritorno dall'Iran.