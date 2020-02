F1: mercoledì Vettel e Leclerc si alternano su Ferrari

Sebastian Vettel e Charles Leclerc si divideranno l'abitacolo della Ferrari SF1000 nella prima giornata del secondo test pre-stagionale in programma da mercoledì a venerdì prossimo al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Il pilota tedesco sarà al volante nella sessione del mattino e cederà poi il volante al compagno di squadra per le quattro ore pomeridiane.

Giovedì, la seconda giornata di prove vedrà il ritorno in macchina di Vettel, che nella scorsa settimana è riuscito a percorrere 173 giri sulla nuova monoposto nonostante la sostituzione della power unit gli abbia fatto perdere due ore di tempo in pista. A tal proposito, l'unità che ha avuto il guasto venerdì scorso è stata smontata e analizzata a Maranello dove si è avuta la conferma che a causarne lo stop sia stato un problema non strutturale, al circuito di lubrificazione. La cosa non desta pertanto grandi preoccupazioni e le azioni per risolvere il problema sono già in atto.

Venerdì, a chiudere il test pre-stagionale per la Ferrari sarà Leclerc, che fino a questo punto ha invece all'attivo 181 passaggi. La squadra nella seconda tre giorni di prove, l'ultima prima del via della stagione, previsto in Australia il 15 marzo, inizierà a lavorare sulla ricerca della prestazione simulando sia qualifica che gara. (ANSA).