F1, Ferrari svela la nuova monoposto SF1000

Si chiama SF1000 la nuova monoposto della Ferrari per la stagione 2020 di Formula Uno. La nuova macchina che sarà guidata dai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata svelata al Teatro Valli di Reggio Emilia. Il suo nome è un tributo al traguardo dei 1000 Gran Premi disputati dalla Scuderia, un traguardo che verrà raggiunto alla nona gara del campionato.

LA DIRETTA SUL SITO FERRARI

CAMILLERI: 'I PILOTI FERRARI HANNO UN TALENTO INCREDIBILE'

Per "Sebastian e Charles questa è la seconda stagione insieme: hanno un talento incredibile e condividono una grande passione e l'orgoglio per la Ferrari".

BINOTTO: "LA COMPETIZIONE è NEL NOSTRO DNA"

Sarà un anno "con tante cose da celebrare: la Ferrari c'è sempre stata, fin dall'inizio. Non è mai mancata, è la squadra più vincente di sempre. Siamo orgogliosi, la competizione fa parte del nostro Dna: la Ferrari c'è stata e ci sarà sempre. E' parte integrante della Formula 1. Questa è la 66/a vettura che viene costruita in Scuderia Ferrari, frutto di lavoro, sacrificio, impegno. Questo è un anno davvero particolare: affronteremo le sfide del 2020 e, in parallelo, svilupperemo la vettura per l'anno venturo". Lo ha detto, alla presentazione della nuova monoposto al Teatro Valli di Reggio Emilia, Mattia Binotto, team principal Ferrari. "Il nostro gruppo deve crescere, imparerà dagli errori fatti, dobbiamo concentrarci su affidabilità. La sfida che ci attende nel 2021 è una sfida epocale, uno dei cambi più grossi dall'inizio della Formula uno".

ELKANN: 'FERRARI ORGOGLIOSA DI RAPPRESENTARE L'ITALIA'

"La Ferrari - ha detto il presidente del Cavallino John Elkann - è orgogliosa dell'Italia e di rappresentare l'Italia nel mondo. Siamo orgogliosi di presentarla a Reggio Emilia, per la prima volta fuori casa, a Reggio Emilia dove è nato il tricolore". Nei 70 anni di storia della Formula Uno, la Ferrari è l'unica che ha partecipato fin dall'inizio. Ci sono state 991 gare, di cui 238 vinte. E nonostante tutte queste vittorie la fame di vittorie è ancora enorme". "La Ferrari ha dato il massimo quando è stata coesa". Elkann ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla macchina, agli uomini e le donne di Maranello che "sono sempre pronti, pieni di passione e competenze per raggiungere traguardi sempre più alti, sappiamo quanto la competizione sia forte, ma questo ha sempre dato un senso di forza e di stimolo. Sappiamo che tutto non si gioca in pista". "Essere qui a Reggio - ha concluso mostrando una bandiera dell'Italia e una con lo slogan 'Essere Ferrari' - dove è nato il tricolore, a Reggio, qui in Emilia come la Ferrari, ci è sembrato che il miglior modo di rappresentare questo connubio è con le bandiere".

VETTEL: 'NUOVA FERRARI FANTASTICA,È ANCHE PIÙ ROSSA...'

"E' fantastica, è anche un po' più rossa". Così Sebastian Vettel, pilota Ferrari, ha commentato la nuova Sf1000, parlando anche della differenza cromatica con quella dell'anno scorso. "Quest'auto - ha detto - è frutto di tante ore di lavoro, si vedono le differenze rispetto a quella dell'anno scorso, soprattutto nel retro che è molto più ristretto, non vedo l'ora di guidarla. Facciamo grande affidamento su tutte le persone che lavorano a Maranello, dobbiamo avere un po' di pazienza".

LECLERC: 'HO FIDUCIA NELLA PROSSIMA STAGIONE'

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc , per questa seconda stagione, dice di avere "un approccio diverso: conosco la squadra e la vettura che è una nuova auto, ma sviluppata de quello dello scorso anno. Conosco le persone con cui lavoro, ho fiducia nella prossima stagione, non vedo l'ora di iniziare e spero di fare". "Mi sono preparato fisicamente tantissimo, sono stato in montagna per preparare la stagione al meglio. Mi sono preparato anche mentalmente, provo a dare il meglio. Ho lavorato con la squadra per la migliore auto possibile, voglio imparare dai miei errori ed essere un pilota migliore dello scorso anno". Lo ha detto, alla presentazione della monoposto al Teatro Valli di Reggio Emilia, il pilota della Ferrari Charles Leclerc. "I tortellini? - ha aggiunto rispondendo a una domanda - Mi piacciono, ma devo metterli da parte per ora, niente proteine".