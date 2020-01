F1: Ferrari 2020 accende motore per la prima volta

Primi vagiti per la Ferrari che tenterà di vincere il Mondiale di Formula 1 nel 2020. Questa mattina poco prima delle ore dieci, nel cuore della Gestione Sportiva di Maranello, è stata avviata per la per la prima volta la monoposto di Formula 1 della scuderia del Cavallino Rampante per la stagione che scatterà il prossimo 15 marzo con il Gran Premio d'Australia all'Albert Park di Melbourne.

Alla presenza di tecnici, personale e management, il ruggito della nuova Power Unit è risuonato per una trentina di secondi nell'area dedicata al montaggio veicolo. La monoposto sarà ufficialmente presentata l'11 febbraio alle ore 18.30 nella cornice del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia.

Il team sta lavorando intensamente in preparazione della stagione che prenderà il via in Australia. Pochi giorni dopo la presentazione in teatro il team si sposterà sulla pista di Barcellona, dove è atteso dal primo test pre-stagionale in programma dal 19 al 21 febbraio.