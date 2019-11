F1: Bottas guida prime libere Abu Dhabi, sbatte Ferrari Vettel

E' la Mercedes di Valtteri Bottas la vettura più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2019. Il pilota finlandese in 1'36''957 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (1'37''492) e l'altra Mercedes di Lewis Hamilton (1'37''591). Quarto tempo per Alexander Albon (Red Bull) che ha chiuso davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, quinto in 1'38"906. Il tedesco è stato protagonista di un incidente nel finale della prima sessione finendo con la sua Rossa contro le barriere e danneggiando la parte posteriore della vettura. Sesto tempo per Roman Grosjean (Haas), settima l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha fermato il cronometro sull'1'39"249. Alle sue spalle Kevin Magnussen, quindi Antonio Giovinazzi, nono con la sua Alfa Romeo in 1'39"423. Chiude la top ten Nico Hulkenberg (Renault), mentre è 13esimo Kimi Raikkonen al volante dell'altra Alfa Romeo.