F1: fiocco azzurro in casa Ferrari, Vettel papà per la 3/a volta

Fiocco azzurro in casa Ferrari: Sebastian Vettel è diventato oggi papà per la terza volta: la moglie Hanna Prater ha dato alla luce un maschietto che sarà accolto in famiglia dalle due sorelline Emily e Matilda. Il pilota della Ferrari salterà tutte le attività della giornata di oggi a Yas Marina e sarà presente domani ad Abu Dhabi per la prima sessione di libere dell'ultimo gran premio della stagione.

Sui profili social, il team di Maranello ha fatto le congratulazioni al tedesco per il lieto evento.