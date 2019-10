Ferrari in prima fila al Gran premio di Formula 1 del Giappone, a Suzuka. Nelle qualifiche Sebastian Vettel ha conquistato la pole position girando in 1'27"064. Secondo posto per il compagno di scuderia Charles Leclerc, 1'27"253. Secondo fila Mercedes, con Valtteri Bottas terzo (1'27"293) e Lewis Hamilton quarto (1'27"302). Poi le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon.