F1, Leclerc: 'Dobbiamo migliorare'

"Dobbiamo migliorare, sia io a livello di guida che la macchina per quanto riguarda il bilanciamento perché in generale ci manca grip. A livello di passo gara il mio non mi è sembrato male, anche se le Mercedes qui sono davanti a noi in termini di prestazione e anche la Red Bull è molto veloce''. Charles Leclerc ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport F1 il suo venerdì a Suzuka: ''Domenica sarà una giornata particolare - aggiunge il pilota della Ferrari - spero che le condizioni della pista si rivelino particolarmente complicate perché le Mercedes sull'asciutto è davanti a noi e la Red Bull è pericolosa".