F1: in Giappone Hamilton sulle orme di Schumacher

Suzuka è la diciassettesima tappa del campionato del mondo di Formula 1. Pista molto delicata che richiederà ancora più concentrazione quest'anno, complice la minaccia ciclone Hagibis che rischia di interrompere anzitempo la bagarre tra Ferrari e Mercedes. Perturbazioni a parte, la gara di Suzuka annuncia tra i protagonisti Charles Leclerc, che non non sale sul gradino più alto del podio dal Gp d'Italia dello scorso 8 settembre. Da cinque anni è Mercedes a comandare in Giappone, dove adesso Hamilton ha l'occasione di equiparare le sei vittorie di Michael Schumacher. E ad ogni modo, stando agli aggiornamenti attuali dal Giappone, dove il tifone ha già causato piogge torrenziali e venti con picchi di 200 km/h, potrebbe davvero succedere di tutto. Secondo gli analisti di Planetwin365 Leclerc è in leggero vantaggio su Hamilton: rispettivamente 2,40 e 2,55 le quote. Un testa a testa serrato fin dalle prove, con pari chance per entrambi sulla pole (2,75).