F1: doppietta Leclerc nelle libere, Hamilton lo tallona

Charles Leclerc resta davanti a tutti anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monza. Il pilota della Ferrari ha staccato il miglior tempo (1'20.978), davanti a Lewis Hamilton (+0.068) e il compagno di squadra, Sebastian Vettel (+0.201). Quarto Valtteri Bottas, sempre su Mercedes (+0.369), e via via gli altri, con le Red Bull di Verstappen e Albon. Le Mercedes sembrano avere un passo gara leggermente migliori delle due Ferrari ma è presto per emettere sentenze. Condizioni meteo ibride anche nel pomeriggio, con una pioggerellina fine ma intensa a rendere scivoloso l'asfalto, pulito dalla ghiaia portata da alcuni fuoripista dei piloti. Secondo i tecnici, queste condizioni potrebbero riproporsi domenica pomeriggio, durante la gara.